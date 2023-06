El Corazón partío, esa podría ser la razón por la que Alejandro Sanz estaría pasando por su peor momento personal, como él mismo comentó hace unos días en redes sociales. Y es que según apunta una conocida revista del corazón, Sanz y su pareja, la artista cubana Rachel Valdés, habrían puesto punto y final a su historia de amor.

La exclusiva explica que ella habría abandonado la casa que compartía con el cantante hace dos semanas, llevándose consigo todas sus pertenencias. Tres años de amor que se terminan por decisión de Alejandro Sanz, o así lo apuntan las mismas fuentes, debido a la "diferencia de pareceres" y al "desgaste en la convivencia". Una crisis que estalla ahora pero que, al parecer, llevaba fraguándose varios meses.

La noticia de la ruptura llega justo después del preocupante mensaje que Sanz lanzó en redes sociales y que mantiene inquieto a todos sus seguidores: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, decía el mensaje.

Los fans del cantante se han volcado con él y no dejan de mandar mensajes de apoyo. El 3 de junio el cantante tendría que comenzar su nueva gira "Sanz en vivo" para recaer en Vigo el próximo 27 de julio, en un concierto al aire libre en Castrelos.