Sia ha revelado que padece un Trastorno del Espectro Autista (TEA). La cantante, de 47 años, ha reconocido que se ha sentido aliviada al desvelar la noticia. “Durante 45 años pensé: ‘Tengo que ir a ponerme mi traje humano’. Solo en los últimos dos me he convertido completamente en mí misma”, ha asegurado la australiana en una entrevista en un podcast de Rob Cesternino. El anuncio se produce dos años después de que la intérprete de Chandelier originará una gran polémica por fichar a Maddie Ziegler, una niña con autismo en su película Música, según informa People. A pesar de que la artista no ha querido dar más detalles sobre su trastorno ni especificar cuáles son los síntomas que sufre, en el podcast ha hablado sobre lo que ha estado sintiendo en los últimos años: “Nadie puede conocerte y amarte cuando estás lleno de secretos y... viviendo avergonzado”, dijo. “Y cuando finalmente nos sentamos en una habitación llena de extraños y les contamos nuestros secretos más profundos, oscuros y vergonzosos, y todos se ríen con nosotros, y no nos sentimos como basura por primera vez en nuestras vidas, y nos sentimos vistos por primera vez en nuestras vidas por lo que realmente somos, y luego podemos comenzar a salir al mundo y simplemente actuar como humanos y seres humanos con corazones y sin pretender ser nada”, relata la estrella de éxitos como Taken for Granted y ganadora de distintos reconocimientos en los ARIA Music Awards.