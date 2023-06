Si hay algo que caracteriza a Carmen Lomana es el no tener pelos en la lengua. No es la primera vez que la socialité se coloca en el centro de la polémica por sus controvertidas declaraciones. Esta semana lo ha vuelto a hacer a raíz de unas palabras que dedicaba a Ángela Rodríguez.

La política de Unidas Podemos pronunció un discurso sobre la diversidad y los diferentes tipos de cuerpos. Unas declaraciones que, al parece, chirriaron mucho a la empresaria, que no dudó en cargar contra ella con unas polémicas palabras. "Ella está harta de que la llamen gorda y fea, y yo hoy he escrito, fea no eres, gorda sí", comenzó diciendo.

"Asúmelo, pero no digas que es que hay que poblar el Congreso de gordos para que a ti se te quite el complejo. Porque los vizcos dirán que hay que poblarlo de vizcos (...). Es que es ridículo. Mira chica, si tienes problemas por ser gorda, ni comas ni bebas tanto”, sentenció Carmen Lomana.

Carmen Lomana, a Ángela Rodríguez Pam: “Fea no eres, gorda sí. Asúmelo, pero no digas que es que hay que poblar el Congreso de gordos pa’ que a ti se te quite el complejo”. “Mira, chica, si tienes problemas porque eres gorda, ni comas ni bebas tanto. Y vas a adelgazar”



¿Qué… pic.twitter.com/oPkqjcL89T — Bericos (@BericosYouTube) 16 de mayo de 2023

Las redes sociales han cargado duramente contra la socialité por estas palabras. "Ese es el problema de las/los media neuronas, que solo les importa el físico", "Lomana, hija cada día más tonta y más pija", fueron algunos de los comentarios que se han visto en Twitter.

Desde el programa 'Aruser@s' de La Sexta quisieron recordarle a Carmen Lomana que la obesidad no sólo se debe a la comida. "Hay gente que está obesa y no es por comer. No toda la obesidad depende exclusivamente de la cantidad de calorías”, recordó el presentador.