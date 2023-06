O artista galego O Rabelo actuará na celebración do Orgullo de Vallecas, no Teta Fest, o día 10 de xuño. Nos últimos anos converteuse nun dos creadores trans galegos máis destacados. Cancións como “Rumba do pam” ou a “Muinheira do suor” demostraron que o tradi (música tradicional galega) anda coas novas tendencias electrónicas e do perreo. Agora, o artista de Cerdedo (Pontevedra) busca publicar o segundo disco, que levaría o nome de “Silva”, e para o que lanzou unha campaña de mecenado.

Dentro de once días rematará o tempo para colaborar pero xa leva recaudados 3.837 euros dos 5.000 que precisa. Entre as recompensas, parches para a roupa, o disco, unha entrada para o concerto de presentación, unha camisola ou unha copla personalizada.

Pero por que o título de “Silva”? “Pola bravura e polo salvaxe. Creo que identifica moito este traballo no que se mestura música tradicional e tecno que son dos tipos de música que son de resistencia. A nosa música tradicional porque venceu o intento de silenciar a nosa cultura, porque engancha e é unha música de creación colectiva; e o tecno porque é unha música da marxe, relacionado co autoxestionado e co que se crea fóra da norma”.

Días atrás, o artista compartía un adianto no Instagram e Facebook cuns poucos segundos de cada tema –un total de dez cancións producidas por Petrowski, como o disco anterior– onde atopamos desde pasodobles a arrolos e xotas e onde o tradi volve mandar irmandado cos sons electrónicos.

“Neste disco –sinala O Rabelo– hai dous pilares: o sonoro e o concepto. A nivel musical, empregamos a estrutura da música tradicional de botar unha copla e un retrouxo feitos para o baile, ou rapeo-retrouxo con melodías tradicionais de Terra de Montes; e a música electrónica coas sonoridades maquineiras do 2000”.

A previsión é que o disco saia despois do verán. Co mecenádego financiará o disco e un documental arredor do trasvestismo e do trans, “en concreto do dragfurry, transformismo animal para performar cousas animais. Por exemplo, eu fágoo pintándome un fuciño” ou levando roupa ou accesorios de peluche.

“O vídeo mostrará como é ser unha persoa queer e vivir no rural. É diferente a vivilo nas cidades. Ten a complicación de que non hai tanta xente da miña idade e abertamente queer e a facilidade de que aquí todo é moito máis humano”, engade un artista que pon o acento no disco nos ritos das épocas do ano. “Desde o travestismo estamos celebrando un cambio social”, destaca.