Gloria Camila lleva varios días estando en el foco de las críticas tras un vídeo que compartió en sus redes sociales. La influencer subió un vídeo a su perfil de Instagram en el que grababa a su empleada del hogar limpiando las heces de su perro. Un contenido en el que la joven se reía mientras Marina se encargaba de recoger.

Las criticas no tardaron en llegar y la hija de Ortega Cano se hizo viral a las pocas horas. La mayoría de usuarios de Internet la tacharon de humillar a su asistenta del hogar y de reírse de ella. Fueron muchos lo que apuntaron que si la trataba así en público, cómo debería ser el tratamiento en privado.

Desde entonces no ha dejado de recibir mensajes de odio y, harta de las acusaciones decidió subir dos vídeos en los que explicaba cómo es su verdadera relación con Marina. De ella dijo que es "como una tía" y que ambas llevan trabajando juntos durante 15 años.

También cargó contra todos aquellos que la atacan y la insultan constantemente en redes sociales. "Es algo súper injusto y lamentable y las redes sociales no están para eso", dijo. "Me parecéis patéticos a la hora de escribirle a alguien que no conocéis lo que debe y no debe hacer".

Esos dos vídeos explicativos no sirvieron de mucho y sus redes continuaron recibiendo insultos y malas palabras. Unas reacciones que llevaron a la influencer a tomar una drástica decisión. Gloria Camila ha decidido poner sus redes sociales en manos de sus abogados. "Esta red social pasará a disposición de los abogados de nuestra clienta para poder hacer un estudio más profundo y poder denunciar en la Policía aquellos usuarios que hayan faltado la moral de nuestra clienta y la legalidad del uso de dicha red", empezaba diciendo el comunicado.

"También se estudiará con determinación cualquier vídeo relacionado con cuyo tema y se haya difundido de manera vejatoria", señalan.

"Cualquier usuario, cuenta, o red social, que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, así alterando el normal desarrollo de su vida cotidiana, no está exento de un castigo penal de 3 meses a 2 años o multa de veinticuatro meses", sentencia el escrito.