Hace ya más de un mes que Marta Riesco anunció su ruptura con Antonio David Flores. La periodista comunicó públicamente que el excolaborador había puesto fin a su relación y señaló a Rocío Flores como culpable. Desde entonces no ha dudado en mostrar los constantes altibajos que ha estado viviendo tras el fin de su relación y su despido de Telecinco.

El fin de su historia de amor con Antonio David Flores no parece haber terminado muy bien. Ella no se ha pronunciado mucho al respecto, pero el exguardia civil hizo un directo en internet en el que comentó que su ruptura era "sin retorno" mientras se reía del comentario de un seguidor que señalaba al perro como el culpable de su ruptura.

Ahora que Marta Riesco está más recuperada, ha decidido romper su silencio y lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, como es habitual en los últimos meses. "Pues ahora me tocará a mí, ¿no?", escribió junto a una imagen de Antonio David.

"Ojalá la gente que va diciendo que no hay retorno públicamente, dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida y cuando estás intentando arreglar el tsunami que ha creado en ti y en tu entorno", comenzaba diciendo.

"Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades. Querer y amar a alguien es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre", espetaba la periodista dando a entender que Antonio David habría intentado recuperar su relación.