La nueva canción de Shakira ha generado un montón de reacciones. En los últimos meses la colombiana nos tiene acostumbrados a sacar temas de lo más polémicos en los que ha hablado sin tapujos sobre su ruptura con Piqué. El pasado viernes sacó 'Acróstico', una canción dedicada a sus hijos y con la cierra su etapa anterior.

En las últimas horas estrenó el videoclip con el que sorprendió con la aparición de Milán y Sasha tocando el piano y cantando junto a ella. Muchos cayeron rendidos ante las dotes musicales de los pequeños, pero también hubo quien apuntó el sinsentido en esta decisión de Shakira.

Hace unos meses la propia cantante no dudaba en reprochar a su ex pareja que contara con su hijo mayor para uno de los debates de la Kings League y ahora es ella la que los pone en el foco de todas las miradas al contar con ellos en su videoclip. Y sobre esto se ha pronunciado su abogada.

Pilar Mañé afirmó a los micrófonos de Europa Press que la presencia de los pequeños en el vídeo no generarán ningún tipo de conflicto con el padre de los niños. Insistió en que los niños "están preservados" en todo momento. Y para ella, no cree que esta situación vaya a suponer ningún problema entre la ex pareja, pues la situación entre ambos está "estupenda" después de meses de conflicto. Pero sí reconoció que desconocía la opinión de Piqué sobre la decisión de Shakira.

Según las últimas informaciones, el futbolista se habría enterado de la aparición de los pequeños en el videoclip en el mismo momento del estreno, tal y como ha desvelado la periodista Lorena Vázquez en 'Y ahora Sonsoles.'

"Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho", explicó la colaboradora. "Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip".