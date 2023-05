El pasado viernes Shakira regresaba a la música con una canción con la que cierra su etapa con Piqué. La colombiana lanzaba 'Acróstico', una balada dedicada a sus hijos Sasha y Milan en la que habla del amor y pone fin a su vida en Barcelona.

Este lunes la artista lanzaba una nueva versión de la canción y estrenaba un videoclip con la participación de los dos pequeños. En el vídeo se muestra una sucesión de imágenes que representan una mudanza. Cajas, fotos, persianas a medio bajar y un piano con dos claros protagonistas: Milán y Sasha.

Los hijos que la colombiana tiene con Piqué aparecen cantando y tocando el piano junto a su madre con la que han empezado una nueva vida.

El vídeo ha conmocionado a las redes sociales. El vídeo acumula millones de visitas y han sido muchos los que han comentado en la publicación la bonita relación que tiene y la pasión por la música que desprenden los dos pequeños. Pero, ¿qué opina Piqué de todo esto?

Horas después de la publicación del vídeo 'Y ahora Sonsoles' no quiso perder la oportunidad de analizarlo. La presentadora no pudo contener su sorpresa ante lo hecho por Shakira. "Lorena, ¿esto qué? Ella se quejó de que sus hijos participaran en la Kings League de Piqué, pero la Kings no es un videoclip...", preguntó Sonsoles Ónega a su colaboradora.

"Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho", explicaba Lorena Vázquez.

"Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip", añadía.

"Creo que si ella pide en un comunicado que se respete la intimidad de sus hijos y, de golpe, aparezcan en un tema musical que va a dar la vuelta al mundo. No entiendo que primero pida que se les proteja y luego los saque ella", sentenció.