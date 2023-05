El pasado viernes Shakira regresaba a la música con una canción con la que cierra su etapa con Piqué. La colombiana lanzaba 'Acróstico', una balada dedicada a sus hijos Sasha y Milan en la que habla del amor y pone fin a su vida en Barcelona.

Este lunes la artista lanzaba una nueva versión de la canción y estrenaba un videoclip con la participación de los dos pequeños. En el vídeo se muestra una sucesión de imágenes que representan una mudanza. Cajas, fotos, persianas a medio bajar y un piano con dos claros protagonistas: Milán y Sasha.

Los hijos que la colombiana tiene con Piqué aparecen cantando y tocando el piano junto a su madre con la que han empezado una nueva vida.

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá" escribió la artista junto a un pequeño fragmento que compartió en su cuenta de Instagram.

El vídeo, que termina con los tres abrazándose fuerte frente al piano, ha cautivado a los fans de la artista. La publicación se ha llenado de mensaje que alaban la bonita relación que tienes los tres y que celebración el regresó de la Shakira de antes.