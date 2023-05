Camilo Blanes, el único hijo de Camilo Sesto, ha vuelto a despertar las alarmas. El joven de 39 años llevaba meses desaparecido del foco mediático pero sus recientes apariciones en redes sociales han vuelto a centrar la preocupación en su estado de salud. El hijo del artista compartía unas fotografías en su cuenta de Instagram, disfrazado con una peluca y con un aspecto muy desmejorado.

Hace unos días su madre Lourdes Ornelas llamaba desesperada al programa 'Fiesta' para pedir ayuda. "Ya no puedes hablar con él. Para mí y para Camilo, no tengo a nadie de confianza, todos se mueven por intereses. Camilo solo me tiene a mí y a su novia, María. Él es un adulto y no podemos hacer nada. No puedo inhabilitarlo", señalaba.

El contenido de su cuenta de Instagram ha ido empeorando y ahora hasta se ha cambiado de nombre. El hijo de Camilo Sesto no deja de subir fotografías con diferentes pelucas, vestido de mujer y disfrutando de fiestas con amigos.

En los últimos días Camilín ha compartido con sus seguidores su intención de iniciar el proceso para ser mujer y tal y como ha desvelado en exclusiva el programa 'Fiesta', el joven ya habría empezado con los trámites.

El periodista Saúl Ortiz explicaba que fuentes cercanas al joven le aseguran que ya ha logrado hacerse con hormonas en el mercado negro y que no está siguiendo ningún tipo de consejo o tratamiento médico: "Lo está haciendo por su cuenta, ni siquiera su madre, Lourdes Ornelas, puede frenar sus deseos", reveló el periodista.

Su madre está desesperada. No puede acceder al domicilio y todos sus intentos por hacerle salir de ahí han fracasado. Esta semana concedía una entrevista a la televisión mexicana en la que desvelaba que ya había empezado a asumir que no puede hacer nada para ayudarle: "Mi hijo tiene el poder de decidir cómo quiere morir, porque es así, mi hijo convive cada día con la muerte".

"En México podía controlar mejor lo que hacía, en España hay mucha manga ancha con el tema del alcohol y demás, las autoridades no lo ponen nada fácil", se quejó.