Risto Mejide está viviendo uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. Tras su separación de Laura Escanés, el presentador ha rehecho su vida y está triunfando en la televisión. Tras el final de 'Viajando con Chester', que regresaba hace unos meses a la televisión, continúa presentando 'Todo es mentira' y es jurado en 'Got Talent' donde conoció a Dani Martínez, uno de sus grandes amigos.

El presentador visitó a su compañero y amigo en el programa 'Martínez y Hermanos' que presenta en Movistar Plus y allí hizo una revelación que dejó a todos los invitados sin palabras. Risto Mejide dio un consejo que estuvo a punto de cambiar una de las series más exitosas de la televisión.

Tal y cómo el mismo confesó, todo ocurrió durante una noche de fiesta por Madrid junto a varias personas de diferentes cadenas de televisión que acabó en un karaoke. El presentador, que no es muy fan de cantar en público, permaneció sentido junto a otro asistente mientras el resto daban el do de pecho.

La persona que acompañó a Risto Mejide era un trabajador del Tiempo de La Sexta, que según 'El Español' podría tratarse de Javier Gómez Santander. Y fue durante esa charla cuando Mejide dio uno de sus peores consejos. "Me han ofrecido una cosa que igual dejo mi trabajo y me tiro de cabeza a eso”, le comentó su compañero.

"¿Estás seguro? Tienes un trabajo… hoy estás, mañana no, espérate igual a que acabe”, confiesa Risto que le dijo. "De verdad… Mira no me quiero meter en tu vida, pero yo no lo haría", le dijo.

"Es una serie sobre un grupo de atracadores que van a atracar la casa de la moneda y me han propuesto ser uno de los guionistas principales”, le explicó este presentador. “Eso no tiene ningún futuro”, le espetó Risto. La serie en cuestión era 'La casa de papel', una de las series españolas más exitosas a nivel internacional.

Por suerte esta persona no hizo caso a los consejos del presentador y siguió su instinto regalando una de las ficciones más aclamadas de los últimos tiempos.