Camilo Blanes, el único hijo de Camilo Sesto, ha vuelto a despertar las alarmas. El joven de 39 años llevaba meses desaparecido del foco mediático pero sus recientes apariciones en redes sociales han vuelto a centrar la preocupación en su estado de salud. El hijo del artista compartía unas fotografías en su cuenta de Instagram, disfrazado con una peluca y con un aspecto muy desmejorado.

Hace unos días su madre Lourdes Ornelas llamaba desesperada al programa 'Fiesta' para pedir ayuda. "Ya no puedes hablar con él. Para mí y para Camilo, no tengo a nadie de confianza, todos se mueven por intereses. Camilo solo me tiene a mí y a su novia, María. Él es un adulto y no podemos hacer nada. No puedo inhabilitarlo", señalaba.

El contenido de su cuenta de Instagram ha ido empeorando y ahora hasta se ha cambiado de nombre. El hijo de Camilo Sesto no deja de subir fotografías con diferentes pelucas, vestido de mujer y disfrutando de fiestas con amigos.

Muchos son los que se están preguntando que es lo que está pasando con la herencia millonario que el artista le dejó a su único hijo y que podría estar contribuyendo a que su vida de excesos no pare. El programa 'Cuatro al día' ha desgranado lo que Camilo Sesto dejó en herencia a su hijo tras fallecer.

En el año 2019 Camilo Blanes se convertía en heredero universal y recibía una herencia compuesta por 2 millones de euros en efectivo. A eso hay que sumar que anualmente recibe 400.000 euros por derechos de autor de las canciones de su padre, lo que se traduce en algo más de 1.000 euros al día.

Su herencia también se compone de varias propiedades de lujo. La casa de Torrelodones en Madrid, donde actualmente reside, valorada en 1 millón de euros. Pero además, posé una parcela en la misma urbanización valorada en 550.000 euros. También tiene un chalet en la urbanización ‘La Chopera’, en Las Rozas y una casa en Marbella donde Camilo Sesto pasaba sus veranos.

También recibió joyas, instrumentos musicales, discos de platino y oro del padre y otros objetos de un valor incalculable que el joven podría estar invierto para seguir llevando una vida de excesos y descontrol mientras pone en riesgo su salud.