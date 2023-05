La noticia de la cancelación de 'Sálvame' ha revolucionado el mundo de la televisión. El pasado viernes salía a la luz la noticia de que Mediaset decidía prescindir del programa después de 14 años de emisión.

Tras la confirmación por parte del grupo de comunicación y de los colaboradores del programa, han sido muchos los rostros conocidos que han manifestado su opinión acerca de esta decisión. Gabriel Rufián, Mercedes Milá, compañeros de La Sexta...un sinfín de profesionales de la televisión han querido tener palabras para 'Sálvame' y sus trabajadores.

La reacción menos esperada llegó de la mano de Piqué. Hace apenas unas semanas se conocía la noticia de que el exfutbolista del Barcelona había llegado a un acuerdo con Mediaset para la adquisición de los derechos de emisión en abierto de la segunda temporada de la Kings League Infojobs y de la primera de la Queens League Oysho.

En la última retransmisión del After Kings para comentar los partidos y fichajes de la Kings y Queens League, Piqué sacaba a relucir el tema de la cancelación del programa. “Hemos hecho que se acabara Sálvame”, soltaba el ex de Shakira.

PIQUÉ a favor de que hayan quitado @salvameoficial de Mediaset y esté la Kings League 😳 #AfterKings1 pic.twitter.com/d14ls09cv1 — Kings League Clips (@KLClips) 8 de mayo de 2023

"¿Se acaba 'Sálvame' el 16 de junio?", preguntaba Ibai a lo que otro de sus compañeros añadía: "¿estaba dentro del contrato? Di la verdad". “No, no, la verdad que no, no era por contrato que se acabara Sálvame. Que se haya acabado no me parece mal”, aseguraba.

"¿Qué te ha hecho Belén Esteban?”, le preguntaba al streamer mientras el resto de compañeros abucheaban las palabras de Piqué. "¿Qué me ha hecho? No me llevo mal… Pero es indecente todo lo que hacen en ese programa. Es todo mentira. Además, para la sociedad es mejor que se acabe”, espetaba de lo más contundente.