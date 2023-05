El enfrentamiento entre Jesulín de Ubrique y Belén Esteban ha vuelto a los programas de televisión después de muchos años. La reaparición televisiva del torero ha removido mucho a la colaboradora que lleva varios días atacando duramente al padre de su hija Andrea.

La princesa del pueblo se ha mostrado muy contundente con Jesulín de Ubrique lanzándole varios mensaje sentenciadores. Incluso llegó a asegurar que el verdadero padre de su hija siempre ha sido su marido Miguel.

"Así se tienen hijos, pero vamos no nos hace falta, pero luego no te pongas medallitas. Que a esa la he parido yo, pero ¿sabes qué? Que es tuya, tuya, aunque otras personas que están cerca de ti digan que no. Ten cojones con quién los tienes que tener, no conmigo. Y ante esa mato", le espetaba.

"Yo estoy muy contenta de que vuelva a la tele, si es lo que tiene que hacer, trabajar para olvidarse de muchas cosas. Porque le va a ayudar mentalmente. Porque él es un desgraciado, él vende una felicidad que no tiene", soltaba Belén.

Julia Janeiro, que siempre ha querido mantenerse al margen de las polémicas y nunca se ha pronunciado al respecto de nada, ha querido salir en defensa de su padre. Lo hizo a través de sus redes sociales donde acumula más de 200.000 seguidores.

Aprovechando la visita de su padre a 'El Hormiguero' la joven lanzaba un zasca a Belén Esteban compartiendo el post que mostraba que el programa de Pablo Motos, con la visita de su padre, había sido lo más visto del prime time.

Por si ese mensaje no quedara claro, tras el estreno de 'El camino a casa', el programa de La Sexta en el que Jesulín de Ubrique participó mostrando su faceta más humana y personal, la joven compartió otro storie con un sentenciador mensaje. "El verdadero amor de mi vida, te amo papá", escribió junto a una fotografía del torero muy emocionado.

No es la primera vez que Belén Esteban pone de manifiesto las desigualdades que Jesulín de Ubrique tiene con sus hijas. "Estoy muy orgullosa que la primogénita tiene una carrera con matrícula de honor. Que ni en tu familia ni la mía nadie ha tenido una matrícula de honor en su puñetera vida. Y hay otros u otras, que aquí la ha defendido Belén Esteban, que no tiene oficio ni beneficio. Y para unos todo y para otros nada. Que no me hace falta, pero me duele", decía la colaboradora en 'Sálvame' dejando claro que el torero le da todo a su hija Julia y se olvida de Andrea.