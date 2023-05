A banda galega Caldo vén de dar unha reviravolta ao seu son de música galega co seu segundo e novo disco, “Lugar A Ponte”, un título que fai referencia á súa acta fundacional. “Decidímoslle poñer ese nome –explica a violinista María Jorge– porque é así como se chama o barrio en Mañufe, en Gondomar, onde vivían Anaïs Barbier (voz e pandeireta) e Pedro Fariñas (guitarra e gaita). Todos os primeiros temas de Caldo foron arranxados nesa casa que era onde ensaiamos”.

Estes bos recordos son agora iso lembranzas. “Pasou algo simbólico con esa vivenda. Afundiuse tras anegarse varias veces. Tivo que ser abandonada. Queriamos facerlle unha homenaxe ao que foi o fogar de Caldo durante todo este tempo”, engade María Jorge.

Non é o único vínculo ao que fai referencia un disco, gravado en estudio (a excepción de tres temas) a diferenza do primeiro que se rexistrou en directo. “Coas letras queremos transmitir diferentes estados de vencellos que se romperon ou que non foron como esperabamos, narrando as experiencias”, sinala a violinista.

A primeira viaxe sonora intimista do álbum é a canción “Cáncaro de abril”, unha muiñeira, realmente unha ribeirana, cuxo significado nos explica María: “Esta peza cantábase nuns desafíos que facían as mulleres nos primeiros días de labrada ao chegar a primavera. Os homes araban o centro da leira cos bois e como non podían chegar aos bordes, facían ringleiras de mulleres que sachaban para deixar a terra preparada. Nese labor, ían cantando, desafiándose unhas a outras. Pareceume bonito abrir o disco así porque fala dunha flor, o cáncaro, que marca o inicio da primavera. É como empezar o disco con luz detrás de todas as historias tristes que levamos” neste traballo musical.

Entre eses temas máis melancólicos, atopamos “Cinzas”, que fala da perda. “É duro pero forma parte da vida. Está cantado dende o amor a pesar de que fale da xente que xa non está”, apunta unha música que perdeu ao seu avó.

En canto a “O que fomos”, María Jorge explica que ofrece un retrouxo moi popular “que temos escoitado en moitas foliadas [fala de ir ao baile á Ramallosa] pero aquí mutou nalgo máis escuro. Fala realmente dos vínculos que é mellor deixar atrás, desa relación con xente tóxica que nos atopamos ao longo da vida e do momento de liberarte”.

Para seguir debullando “Lugar A Ponte”, temos que fixarnos tamén nas colaboracións: desde Luis Peixoto, a Diego Alonso, Alberto Cernadas (produtor do álbum) e Germán Díaz, por exemplo.

Sobre este último, María Jorge recoñece que “somos superfans de todo o seu traballo. Aquí, connosco toca a zanfoña. Estamos superemocionados por tocar con el. Coincidiramos nun concerto ao que veu e a raíz diso seguimos falando. Finalmente, propuxémoslle que participara e amosouse encantado e nós, con orgullo. É unha peza instrumental que escribiu Pedro e que se titula ‘Arroz, ovos e solís’”.

O que si conservan respecto do anterior disco é a importancia dos temas instrumentais: cinco de dez.

Chama a atención “Xuntas”, unha xoia de 42 segundos, un tema “que agarramos, axitamos e deconstruímos”, explica María. “É unha peza tradicional de Laxoso que canta a señora Aura. É unha melodía preciosa á que lle demos a volta”, engade.

“Este disco –resume– é un disco no que crecimos mogollón. Gardamos o son do disco anterior pero introducindo elementos que nos levan a outros lugares pero sen perder a identidade”.