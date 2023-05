El pasado 2 de mayo se celebró el Día Internacional Contra el Acoso Escolar y muchos rostros conocidos aprovecharon la ocasión para visibilizar el bullying y dar voz a todas esas personas que puedan estar pasando por una situación de este tipo, a través de sus propios testimonios.

Uno de ellos fue Fernando Tejero que se sentó frente a los micrófonos de la SER. El actor participó en el programa de 'La Ventana' de Carles Francino, donde habló sacó a la luz algunos de los momentos más duros de su vida.

Empezó confesando que una buena parte de su adolescencia estuvo marcada por la enfermedad de una tía suya. "Fui un niño prestado", confesó desvelando que fue con ella con quien vivió hasta que la mujer enfermó de cáncer.

"Abusaron de mí sexualmente. Yo no me quería aceptar por la sociedad, por mi familia... y me quité la pluma"



El actor también fue víctima de bullying por su orientación sexual. "Yo viví una época jodida, muy jodida, diez años de Franco, la transición, y yo no fui yo hasta que llegué a Madrid porque era homosexual, de pequeño tenía mucha pluma, y ya me insultaban, me llamaban ‘maricón’".

"Esto la primera vez que lo cuento en mi vida”, dijo antes de sacar a la luz uno de los episodios más duros de su vida. "Abusaron de mí. Abusaron de mí sexualmente, un chico mayor que yo", reveló. "Y claro, yo no quería aceptarme tampoco por la sociedad, por mi familia… Y, entonces, yo me quité la pluma a base de corregirme yo mismo. Yo tengo la voz ronca hoy y tartamudeo por no poder expresarme tal cual era", confesó.