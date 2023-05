La comunión del hijo de Ortega Cano y Ana María Aldón sigue dando mucho de que hablar. Después de que Michu, la novia de José Fernando anunciara por redes que rompía su relación con el hijo del diestro al no ser invitada al evento, Gema Aldón anunció que Gloria Camila no había ido a la celebración.

Gloria Camila ha querido aclarar el motivo de su ausencia a la comunión del pequeño, a la que sí acudieron sus otros hermanos. Gema Aldón, hija mayor de Ana María y José Fernando, sí acudieron a la celebración familiar.

"Obviamente, estaba invitada a la comunión de mi hermano", comenzó explicando a través de su cuenta de Instagram. "Yo iba a ir a la iglesia, evidentemente, pero justo pusieron el viernes y el sábado los exámenes que tenía. Si no me presentaba perdía la oportunidad".

"Yo, evidentemente, en otras circunstancias o situación, no me hubiese importado ir. Pero iba a ser muy incómodo", sentenció. "Creo que tampoco era necesario ir a una comida en la cual, ni soy bien recibida, ni me apetecía estar con x personas que nos han faltado el respeto, que han hecho comentarios o han contado cosas que no son ciertas".

"No pasa nada. A mi hermano lo voy a ver otro día, se hará otra cosa y ya está. Que lo pase con la familia de Ana", añadió. "En el momento de descanso de exámenes hablé con él, le dije que suerte, le dije que le quería muchísimo. Estuve pendiente, me mandaron fotos…".

"He estado conectada, presente… Pero a veces no hace falta estar en persona para quedar bien y para demostrar. Hay veces en las que las cosas se hacen sin tener que decir que se hacen. Luego haremos algo entre nosotros. Cualquier situación es entendible. Y los padres separados se turnan las celebraciones y se gestiona de una manera independiente", opinó. "Esa es la historia de por qué no fui. Que me hubiese encantado, obviamente, pero hay veces que no se puede".

"Yo quería ver el momento de la iglesia y mi hermano tomando la comunión. Luego estar sentada en una mesa comiendo con 3 personas de mi familia y 80 de otra cómo que no era la función ni lo importante", sentenció. "Evidentemente a una comida en la cual se puede cortar la tensión, pues prefiero no ir y ya está", añadió en una declaración para Europa Press.