Dulceida y Alba Paul han decidido darse una segunda oportunidad y retomar su relación un año y medio después de su ruptura.

En octubre de 2021, tras unos meses distanciadas para intentar reforzar su historia de amor, las influencer decidieron hacer oficial su separación. Por aquel entonces Dulceida explicó que habían decidido seguir sus "caminos por separado" tras unos meses "duros, tristes, de conversaciones infinitas". "Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continua en nosotras y siempre lo hará", decía la catalana.

Tras unas semanas escuchando rumores que aseguraban que habían vuelto, las dos influencer lo han hecho oficial a través de sus cuentas de Instagram con dos tiernas fotografías.

Esta noticia, que han sido recibida con mucho entusiasmo entre sus seguidores y compañeros, podría abrir un nuevo capítulo en su historia de amor.

Dulceida nunca ha ocultado su deseo de ser madre. En su documental y en muchas de las entrevistas que ha concedido ha hablado de la maternidad. En su última intervención en 'Planeta calleja' habló de los planes que ella y Alba tenían antes de su ruptura. Ambas se habían planteando traer a un niño al mundo a través del "método ropa".

"Con su óvulo, yo gestaba al bebé. Esa era la manera de que fuese de las dos", aseguró la influencer.

Por aquel entonces, sus planes de maternidad se habían paralizado. Pero ahora todo podría cambiar. Así lo dejó caer Dulceida en una entrevista reciente con Nil Ojeda. "Yo creo que del año que viene no pasa, aseguró. "Llevo desde los 28 que me entró el deseo de ser madre. Con 25 decía que no quería tener hijos y prefería que los tuviera mi hermano".