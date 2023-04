Hace apenas unos días Isa Pantoja desvelaba los cambios de su boda con Asraf. Después de su visita a Honduras, la hija de Isabel Pantoja se planteaba cosas y confesaba sus nuevos planes. "Estoy preparando la boda para septiembre. ¿No lo había dicho? Creo que la fecha no la había dicho. La fecha no la sé pero sí, para septiembre”, confesaba.

"La vamos a hacer en Madrid. Lo voy a hacer en Madrid porque viendo el percal, mucha gente de Andalucía no va a venir, así que la mayoría va a ser de Madrid”, sentenciaba. "Invitaré a mi madre y a mi prima Anabel, que siempre ha estado conmigo y a la que he sentido como mi familia, y tendré que hablar con Asraf sobre la situación esta de ‘Supervivientes’".

Ahora parece que todos estos planes podrían estar en la cuerda floja a raíz de una información que ha destapado 'Sálvame'. El programa ha asegurado que la hija de Isabel Pantoja habría estado 72 horas de desenfreno entre fiesta y fiesta con un chico famoso. Algo que no gustará nada a Asraf y que podría poner en peligro su boda.

Isa Pantoja tendría que haber acudido a su trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’ no dio señales de vida. Tampoco en ‘Sálvame’ donde se contaba con ella para comentar ‘Supervivientes’. Pero lo peor era que el sábado por la noche, Isa habría estado un buen rato en un coche con un chico conocido. "La información te llena la cabeza de dudas y a su pareja le va a llenar la cabeza de otras cosas", apuntaban desde 'Sálvame'.

"Isa Pi estuvo más de una hora y media en un coche con Roberto Urbano y no le va a hacer ninguna gracia a Asraf", señalaban poniendo cara a este chico, un exparticipante de la secuela de 'La isla de las tentaciones' en las que participaron exconcursantes.

En ese momento Isa Pantoja llamaba al programa para aclarar todo lo que se estaba diciendo. "El sábado después de la feria nos fuimos a tres sitios más. Un amigo de Asraf, que es este chico, mi amigo y un defensor. Después, el amigo de Asraf nos acercó a mi amigo y a mí, que me quedaba en casa de mi repre. Pero yo no me quedé más de dos horas en el coche", explicaba la hija de la tonadillera.

"Os la están colando y se están inventando películas que ni la Metro Goldwyn-Mayer. No sé si alguien se quiere subir al carro porque me está oliendo todo raro desde ayer que estén todos tan preocupados cuando yo no estoy nada preocupada. No hay vídeos porque no estoy haciendo nada cuestionable. Yo ni me drogo ni estoy haciendo nada desleal a mi pareja."

"Yo no tengo que demostrar nada. A Asraf le va a decepcionar algo, pero no precisamente yo. Yo no voy a dejar que nadie se invente nada que no ha sucedido y tengo mis pruebas de que no ha pasado nada de lo que yo me tenga que avergonzar", concluía.