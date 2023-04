Camilo Blanes, el único hijo de Camilo Sesto, ha vuelto a despertar las alarmas. El joven de 39 años llevaba meses desaparecido del foco mediático pero sus recientes apariciones en redes sociales han vuelto a centrar la preocupación en su estado de salud.

El hijo del artista compartía unas fotografías en su cuenta de Instagram, disfrazado con una peluca y con un aspecto muy desmejorado. Su entorno está muy preocupado y sobre todo su madre. Lourdes Ornelas se ponía en contacto, desesperada, con el programa 'Fiesta'. La mexicana envió una carta al periodista Aurelio Manzano para pedir ayuda.

"Ya no puedes hablar con él. Para mí y para Camilo, no tengo a nadie de confianza, todos se mueven por intereses. Camilo solo me tiene a mí y a su novia, María. Él es un adulto y no podemos hacer nada. No puedo inhabilitarlo", señalaba.

"Me dice: '¡Tanto jaleo por unas fotos!'. Él no está bien, de hecho, nunca ha estado como está ahora. No puedo hacer nada, la ley no me ampara. Solo puedo estar pendiente de él", escribía desesperada. "No sé qué puedo hacer, legalmente no puedo hacer nada. Cuando estuvo en el hospital solo tenía un 4% de vida, ahí sí que podía tomar yo decisiones, pero ahora no puedo", explicaba.

"Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante", aseguraba Lourdes Ornelas. "Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho".