María Castro se muestra como un libro abierto en sus redes sociales. La actriz utiliza su cuenta de Instagram para hablar sin tapujos sobre la maternidad, compartir recetas, viajes en familia o su día a día como actriz y madre. En más de una ocasión se ha sincerado sobre los problemas de lactancia que esta teniendo con su hija pequeña o comparte trucos con otros padres que la siguen.

Las reflexiones son algo habitual en su perfil. En los últimos días ha compartido una fotografía con la que ha querido mostrar su realidad sobre la conciliación. En la imagen aparece tumbada en la cama dándole el pecho a su hija pequeña, Olivia.

"Poco se habla de cuando te llaman de la escuela infantil y te dicen cosas como: 'Olivia está un poco pochita… tiene 37'5, no ha comido nada de nada y está 'bajita'…para que lo valoréis'. Obviamente el mensaje es perfecto y agradeces en el alma la información… mientras esa misma alma se empieza a poner pocha también decidiendo qué hacer…", comienza.

"La foto corresponde a hoy dónde todo se ha resuelto sin dramas, con una recogida rápida de la escuela y un poco de tetalgesia… Pero sólo porque casualmente tenía un hueco en la serie y ellos, gentilmente me han dejado regresar a casa entre secuencias (de ahí las pinzas 'preciosas' que luzco)…", escribe.

"Pero y cuando no es así… ¿Cómo decidir qué hacer? Qué decidir cuándo está malito, pero poco…quizá aplacable con un analgésico y mimos de la maestra… (Obviamente si la cosa es grave, sales sin decir adiós… pero y si no…). Cada uno sabe el trabajo que tiene, cuán es de imprescindible en su puesto (aunque luego no lo seamos nadie) y qué margen tiene para 'pedir' a sus jefes 'ayuda' en estos casos… Pero aún así, sin tener al bebé en cuestión cerca, sin sentir su fiebre, sin mirarle a los ojitos… la decisión se hace difícil… Hoy ha podido ser así… pero otro día… otro día no lo sé... Qué complicada es a veces la vida, hasta para los más pequeñitos…".

La publicación se ha llenado de comentarios. Muchos llegaban de parte de los padres que han querido compartir con la actriz sobre su situación. Otros venían de parte de algunos profesores que le expresaban su visión sobre lo que estaba contando y como en los colegios o guarderías se enfrentan a este tipo de situaciones.