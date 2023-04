La llegada al mundo de Ana Sandra Lequio Obregón ha despertado un auténtico huracán. La decisión de Ana Obregón de cumplir uno de los últimos deseos de su hijo lleva semanas generando un gran debate. La presentadora ha sido contundente con su determinación pero Alessandro Lequio, el abuelo biológico de la niña, nunca ha dado su opinión al respecto.

El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' ha visto cómo desde hace semanas se ha generado en debate sobre el asunto del que él siempre ha querido mantenerse al margen. En todo este tiempo no ha pronunciado palabra más allá de breves declaraciones en las que se puede interpretar que no estaría muy de acuerdo con la decisión de la presentadora. A eso hay que unir las declaraciones de algunos compañeros de cadena como María Patiño que aseguraron que Alessandro Lecquio no querría que la pequeña Ana Sandra llevase su apellido.

Ahora la revista Lecturas ha destapado su verdadera opinión al respecto y esta podría dinamitar su relación con Ana Obregón. La decisión del colaborador podría suponer un antes y un después en su vinculo con la presentadora.

¡Toda la verdad! 💥 El rey Juan Carlos culpa a Letizia de su exilio. Este miércoles, Pilar Eyre desvela todo lo que pasó realmente en la vista del emérito a Sanxenxo. No te pierdas el último número de la revista Lecturas. ¡Corre a tu kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/NVpzXIwoSe — Lecturas (@Lecturas) 26 de abril de 2023

Tal y como ha desvelado la revista, Alessandro Lequio no tendría intención de conocer a la pequeña cuando regrese a España. Según recoge 'Lecturas', el colaborador no está de acuerdo con la decisión de Ana Obregón, pero prefiere mantenerse callado y al margen por temor al escándalo, dado que tiene mucho que proteger.

A esta publicación de 'Lecturas' se suman las palabras que Alessandro Lequio pronunció hace unos días en 'El programa de Ana Rosa': "Llevo 25 años casado y con una familia. Es que yo tengo otra familia. Mi vida es otra", sentenció dejando claro que no busca ninguna implicación con Ana Sandra.