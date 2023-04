La vida de Aless Lequio se ha convertido en un libro abierto desde que Ana Obregón publicó 'El chico de las musarañas'. En su intento por cumplir los tres deseos de su hijo, la actriz terminó de escribir esta obra en la que además de la enfermedad, se habla de los episodios más duros que vivió la familia.

El hijo de Ana Obregón dejó por escrito como fue el comienzo de su enfermedad y relató algunos momentos de tensión que se vivieron entre la presentadora y Carolina Monje, la que por aquel entonces era su novia. Aless deja claro que su madre era demasiado protectora con lo que a sus parejas se refería y eso ha sacado a la luz informaciones desconocidas hasta el momento.

La periodista Beatriz Cortazar destapó la realidad sobre el "gran amor de Aless Lequio" y señaló que se trataba de una profesional de Telecinco. 'Fiesta' ha desvelado el nombre de la mujer que le robo el corazón a Aless Lequio y que a día de hoy todavía sigue trabajando en la cadena.

El gran amor de Aless habría sido Carmen Corazzini, la presentadora del tiempo de Telecinco. "Aquello se acabó cuando él se marchó a estudiar a Estados Unidos", explicó Beatriz Cortazar. "Era una persona que trabajó en esta cadena. Tenía entre 18 y 20 años, pero siguieron manteniendo esa buenísima relación y ese cariño."

Corazzini ha trabajado en Movistar+ y en Telemadrid. Pero, actualmente, es la conductora de 'El tiempo' del fin de semana en Telecinco, aunque también ofrece el parte meteorológico en 'Cuatro al día' y es colaboradora de 'En boca de todos'.

Su emotiva despedida de Aless Lequio

La muerte de Aless Lequio el 13 de mayo de 2020 fue una triste noticia que también dejó devastada a Carmen Corazzini, y así lo dejó ver en su cuenta de Instagram.

"Me tiemblan las manos. Horas pensando si debería escribir algo o no, si debería hacerte un homenaje de esos que se hacen en estas situaciones, si no corresponde, si es lícito, si puede ofender, si no es oportuno. No lo sé. Pero me da igual todo", comenzó escribiendo. "Es mi ínfima forma de gritarle al mundo lo injusto que ha sido por llevarte. Mi muestra de amor. Porque soltarlo me sana y porque creo que te gustaría leerlo".

"Fuiste parte de mí durante mucho tiempo y ese trozo que se evapora me colapsa. Cuando alguien muere siempre se recuerda lo buena persona que fue. Qué banalidad. Pero tú. Joder, tú sí lo eras", alabó aquel mayo de hace tres años. "Espero que me cuentes todo lo que nos faltó por decirnos mientras duermes. Descansa. Dulces sueños".