Marta Riesco sorprendía hace unos días a sus seguidores comunicando su inesperada ruptura con Antonio David Flores. La periodista compartía una historia en su perfil de Instagram en la que anunciaba que su historia de amor con el exguardia civil había terminado y tenía un claro culpable.

"Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche", escribía. "Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", escribía mencionando a Rocío Flores y dando a entender que la hija del excolaborador había sido la responsable de lo sucedido.

Después de unos días de silencio y desconexión, Marta Riesco ha vuelto a aparecer en redes sociales y, aunque no ha explicado cuales fueron los motivos de la ruptura, sí que ha compartido un tajante mensaje con dos claros destinatarios: Rocío Carrasco y Antonio David Flores.

"Estoy cenando fuera y me están llegando una serie de cosas...que son totalmente falsas. Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocío Carrasco", comenzaba explicando Marta Riesco.

"Antonio David no es ningún maltratador y he sido muy feliz a su lado. No voy a permitir ningún tipo de juego en ese sentido. Persona que especule o de a entender cualquier barbaridad relacionada con ese tema y en contra de él, tendrá que vérselas conmigo delante de un juez", anunciaba.

"Sigo queriendo a Antonio David Flores con toda mi alma", zanjaba dejando claros sus sentimientos por Antonio David y dejando la puerta abierta a una posible reconciliación.