Además de la moda, la fotografía y a sí mismo, Karl Lagerfeld amaba a una gata blanca de ojos azules llamada Choupette que también es mundialmente famosa. Hace ya cuatro años que el llamado con respeto y recelo káiser de la moda falleció, pero su legado sigue inspirando a esta industria de vanidades. La misma que el próximo lunes 1 de mayo le va a rendir homenaje, algo que particularmente le erizaba los pelos porque no le gustaba nada echar la vista atrás. Pero sobre él y su universo creativo girará el tema central de la Gala Met 2023, los conocidos Oscars de la moda y la posterior exposición en el museo neoyorquino.

Según cuenta The Post, Choupette ha sido una de las afortunadas invitadas de la Gala Met. Así lo han confirmado sus representantes, que han recibido la invitación, aunque aún no está claro si aceptará. El minino de ojos azules que logró ablandar el corazón del alemán, y que también fue su musa, no fue la destinataria de parte de su fortuna, por mucho que se haya especulado sobre esa marcianada. En realidad, todo lo que concierne a la herencia del diseñador (valorada en unos 200 millones de euros) sigue siendo un misterio. El que fuera su chófer y hombre de confianza, Sébastien Jondeau, explicaba hace meses que todavía no hay nada concreto ni resuelto respecto al tema.

Pero sí es cierto que el fotogénico ejemplar de raza birmana vive por todo lo alto con Françoise Coçote, la que fuera ama de llaves del diseñador, y la administradora del dinero. La gata come en carísimos platos de Goyard. Y en vida de Lagerfeld, tenía chef personal. Choupette vive en París con su actual cuidadora y forma parte de la agencia de animales influencers My Pet Agency. Como es tan conocida sigue siendo un gran reclamo para las marcas. Ha hecho campañas, por ejemplo, para la firma de mobiliario gatuno LucyBalu en una cama-hamaca que lleva su nombre. El propio Lagarfeld la había fotografiado en numerosas ocasiones. Aunque en realidad, el modisto alemán no era su propietario original. El felino, nacido en 2011, pertenecía al modelo francés Baptiste Giabiconi, amigo y amante del diseñador durante más de una década. Él le pidió que cuidara de ella en la Navidad de 2011, cuando el joven se fue a visitar a su familia durante dos semanas en Marsella. A su vuelta, Karl se había encariñado tanto que se negó a devolvérsela. “Nunca pensé que podría enamorarme de un animal como ese”, dijo Lagarfeld.

Desde que Choupette se diera a conocer en internet el 15 de enero de 2012, gracias a un tuit de la revista V Magazine, se convirtió en un icono pop, tan famoso como las megagafas del diseñador.