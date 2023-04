Cucarachas y cristales rotos por el suelo en una evidente falta de limpieza. El cantante ourensano Cepeda ha puesto el grito en el cielo minutos antes de subirse al escenario en uno de sus últimos conciertos, celebrado en una conocida sala de música de Salamanca.

Al parecer, y según explicó el mismo Cepeda en Twitter, la sala Potemkim en la que actuó el viernes presentaba un estado lamentable antes de su concierto: "Pido perdón de antemano a toda la gente que ha venido y viene al concierto de Salamanca por el asco que me da alquilar una sala y que no hayan limpiado ni las cucarachas del suelo antes del concierto. Nos vemos ahora", comunicaba el cantante.

La sala en la que tuvo lugar la actuación es muy conocida en la ciudad de Salamanca, de hecho es un local que también funciona como discoteca y que se ubica en la principal zona de "marcha" de la localidad, San Justo.

Lejos de quedarse callado tras este tweet, Cepeda continuó dando explicaciones en esta red social: "Ahora que estoy más calmado voy a decir que en 5 años de carrera jamás me he quejado de absolutamente nada de ninguna sala pero llegar y ver a Diego barriendo cucarachas del escenario y el suelo lleno de cristales y bichos de la noche anterior me sacó de mis casillas", apuntó.

Tras el revuelo formado, Cepeda ironizó sobre el asunto diciendo: "Espero con ansia la demanda y las amenazas del responsable simplemente por decir que no friegas". Por el momento la sala de conciertos no ha emitido ningún comunicado al respecto.