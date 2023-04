Georgina Rodríguez siempre ha señalado que Cristiano Ronaldo es una persona muy detallista. La influencer ha compartido en más de una ocasión los detalles que el futbolista ha tenido con ella en ocasiones especiales y parece que esta faceta del deportista viene de tiempo atrás.

El exmasajista del Manchester United, ha desvelado en el diario 'The Sun', uno de los gestos que tuvo Cristiano Ronaldo para conocer a una chica. Todo ocurrió en el año 2009 cuando el futbolista todavía estaba en ese equipo a punto de partir a Madrid.

"Estamos en marzo o abril y Cristiano Ronaldo se va a ir al Real Madrid. Todos sabemos que se va a final de temporada. Así que él me dice mientras está viendo X Factor: "¿Quién es esta chica?". Era Kimberly Wyatt de Pussycat Dolls. Él me dice: "¿Puedes darme su número?", contó Rod Thornley.

"Me quedé pensando y me dije a mí mismo... Qué me llevo yo de esto. Estoy consiguiendo los números de las chicas de todas partes y no obtengo nada de esto". Y entonces Cristiano Ronaldo me dijo: "¿Te gusta mi coche?". Tenía un Porsche Carrera descapotable", confesó. "Cuando me vaya al Real Madrid, te lo vendo a mitad de precio", le dijo el exfutbolista del Real Madrid.

"Tardé como diez minutos en conseguir el número de Kimberly Wyatt", reconoce el masajista.

Al final de la temporada el deportista cumplió su trato. "¿Recuerdas nuestro trato?". Le di 34.000 euros por un coche de casi 70.000... ¡Al día siguiente lo vendí por 70.000 euros! Literalmente lo tuve sólo una noche. Fui a su casa, lo recogí, le hice la transferencia y lo vendí. Ese verano tuve unas vacaciones geniales en las Maldivas ", desveló el masajista... que no contó si finalmente Cristiano Ronaldo pudo conocer o no Kimberly Wyatt.