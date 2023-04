'El chico de las musarañas', el libro que empezó a escribir Aless Lequio y que Ana Obregón terminó de escribir, está desvelando muchos episodios desconocidos de su enfermedad y como la familia vivió esos duros años. Además del intento de suicidio de la presentadora, los primeros episodios escritos por el propio Aless, han desvelado la tensa relación que existía entre ella y su novia Carolina Monje.

Según recogen algunas páginas del libro, la actriz no estaba muy de acuerdo con las opiniones que la diseñadora de moda proponía en los duros momentos de la enfermedad de Aless. "No entiendo por qué nunca me hace caso. ¿Tú crees que entiende lo que digo o directamente pasa de escucharme", escribe Lequio en palabras de Karen, el personaje que daría vida a la que por aquel entonces era su novia.

"Desde que estás con esa niña no haces más que hacer el memo, te ha abducido, hijo mío, ¡ya no te reconozco!", escribe sobre doña Aitana, el personaje con el que podría identificar a su madre.

Carolina Monje fue la chica que acompañó al hijo de Ana Obregón durante sus últimos años de vida, pero ahora ha salido a la luz otro amor que le habría marcado para siempre. Beatriz Cortázar lo ha desvelado en 'El programa de Ana Rosa'. ''Él no da el nombre, pero hay una frase que habla de ello en el libro y que escribe su madre: 'Mi hijo no quería que se hablara de su intimidad sentimental, en lo que novias se refiere'. Por eso Ana, no ha querido romper con ese deseo", declaraba la colaboradora.

"El gran amor de Aless no fue ni Raquel ni Carolina, sino otra mujer. Aquello se acabó cuando Aless se fue a estudiar a Estados Unidos", contaba Cortázar. "La gente que le conocía que sabía que era su gran amor, y ese amor fue una persona que trabajó en esta cadena. Ellos siguieron manteniendo esa buenísima relación y ese cariño, a pesar de la distancia", añadía Cortázar.