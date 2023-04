Con Shakira ya asentada en Miami, Montserrat Bernabéu se ha animado a sentarse en un plató de televisión. La madre de Gerarde Piqué visitó el programa 'Col·lapse' de TV3, donde habló de su trayectoria profesional y de los duros momentos que ha atravesado su familia en los últimos años.

"Como todo el mundo, tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada sólo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo me centro en lo que tengo que hacer y soy la doctora Bernabéu", explicó.

Los padres del exfutbolista siempre han querido mantenerse en un discreto segundo plano, algo que se lo ha complicado mucho en los últimos meses por la mediática ruptura de su hijo con Shakira. Han estado viviendo con los paparazzis en la puerta día sí y día también. Además de estar haciendo frente a los fans que a diario acudían a la puerta de la cantante a darle su apoyo y a corear la polémica sesión 53 que la colombiana sacó con Bizarrap.

A pesar de querer mantenerse firme y discreta, en un momento de la entrevista no pudo evitar emocionarse cuando recordaron un episodio del año 2012, cuando Gerard Piqué, en un partido en el Camp Nou, se dio un fuerte golpe en la cabeza. "Recuerdo que en ese momento estaba en el campo. De hecho, todavía me cuesta hablar de ello", confesó aguantándose las lágrimas. "Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante", sentenció.

Antes de su visita al programa, Montserrat Bernabéu pidió un importante favor: no hablar de su vida privada ni de nada relacionado con la polémica que rodea a su hijo y a Shakira.