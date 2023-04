Hace dos años que Bertín Osborne se separó de Fabiola Martínez. Después de más de 20 años de relación la pareja puso fin a su matrimonio y el cantante parece estar abierto de nuevo al amor.

Tal y cómo ha develado la revista '¡Hola!', Bertín Osborne tiene una nueva 'amiga especial'. Se conocieron durante el shooting de una campaña publicitaria y ha sido ahora cuando se han desatado los rumores sobre esta posible nueva relación.

"Gabi es una amiga especial, como tengo muchas otras amigas especiales. Es encantadora, simpática y muy guapa. Además es fisioterapeuta y me ha quitado dos lesiones que tenía de hacer deporte. La he visto ocho o diez veces, y ha estado en mi casa aquí en Sevilla con amigas en dos o tres ocasiones", confiesa el artista en la entrevista.

"De ella me gusta todo, porque es un encanto, pero ni es mi novia ni estoy enamorado. Tampoco ilusionado, que además yo para eso soy más frío que un témpano de hielo (...) Tengo 50 amigas. Si a cada amiga que tengo le ponen la etiqueta de novia, vamos a tener que escribir una enciclopedia", desvela.

"Vivo solo en Sevilla y me divierto, salgo por ahí, voy a eventos y conozco a gente y ¡claro que salgo con chavalas! ¡No voy a salir con soldados!". "Llevo dos años y medio separado, y divorciado también una temporada larga. Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. No va a ir más", concluye el cantante.

La chica en cuestión se llama Marlises Gabriela Guillén, es empresaria y tiene una clínica en Madrid. También hay que señalar su faceta como modelo, ya que ha sido imagen para una de las campañas en la que ha compartido cámaras con Bertín.