Ana de Armas inició el programa 'Saturday Night Live' de la NBC con un monólogo repleto de anécdotas y que empezó hablando en español haciendo un guiño a sus raíces hispano-cubanas. Su discurso continuó en inglés y explicó cómo aprendió el idioma: "Yo nací en Cuba y vine a Estados Unidos cuando tenía 26 años. Aprendí inglés de la forma en que todos los que vienen a este país lo hacen: viendo Friends", bromeó la intérprete. "¿Quién hubiera pensado que el mejor tutor de inglés sería Chandler Bing?", haciendo alusión al mítico personaje de la serie estadounidense.

Armas quiso destacar el "año mágico" que está viviendo, por su nominación a los Oscars por la película 'Blonde'. Actualmente, está a punto de estrenar la película 'Ghosted' y ha terminado la cinta 'Ballerina' (7 de junio), un spin-off de la saga John Wick, que protagoniza junto a Keanu Reeves. La actriz también reveló que en tres semanas se convertirá en ciudadana estadounidense. "Estoy orgullosa de convertirme en ciudadana de este país porque cuando me mudé aquí todos fueron muy acogedores", agregó.

Ana de Armas’ monologue! pic.twitter.com/Tr6L76Mw1s — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) 16 de abril de 2023

La cubana recordó una anécdota que vivió junto a Robert de Niro, cuando rodó con él su primera película en Estados Unidos, 'Manos de Piedra'. "Un día en el rodaje, me dijo: "Puede ser que pronto vaya a Cuba. Si voy saludaré a tu familia". Incluso me pidió su número de teléfono", explicó de manera divertida la actriz. "Después me olvidé por completo de esto y un día, de repente, me llama mi padre. Estaba histérico. Yo le dije: "Papá, ¿qué pasa?". Y él me contestó: "Robert De Niro acaba de venir a verme al trabajo". Fue un gesto muy amable y he tenido la suerte de trabajar con actores que me han apoyado mucho", continuó Armas.

De lo que no habló nada fue de su etapa en España. Durante varios años la actriz vivió en nuestro país mientras desarrollaba parte de su carrera en series de éxito como “El internado” o películas como “Mentiras y gordas”. En esos años también protagonizó una breve boda con el actor Marc Clotet.

Es por esto que algunos usuarios de redes sociales se han sentido ofendidos con ella por lo que consideran un “desplante” a nuestro país. En Twitter algunos usuarios han afeado este gesto de la actriz.

Desde mi humilde cuenta,se da por cancelada a Ana de Armas por su intervención en SNL.



Chica que sino llega a ser por España, los Estadounidenses, te hubiesen tratado como una niña balsera.



Next chata. Bye. pic.twitter.com/6UcX9TDnR5 — Ciudadana Ejemplar. (@ciudadanaATM) 17 de abril de 2023

"Nací en Cuba y llegué a América cuando tenía 26 años".

No había visto a nadie tan desesperado por olvidar cualquier relación con España desde Enrique VIII. https://t.co/K25lI5eyeU — Carlos Fragoso (@carluke6) 16 de abril de 2023

Ana de Armas olvidando que su carrera empezó en España y que hasta estuvo casada con Marc Clotet mientras usa un acento de Wisconsin cuando habla español — Sara 💛 (@SMmad90) 16 de abril de 2023

Españita: qué guay el éxito de Ana de Armas 🥰.

Ana de Armas: Nací en Cuba, y luego pum!, aquí estoy, directa en USA. — Myk (@mykoll_) 16 de abril de 2023

Después del monólogo inicial, la nominada al Oscar ha participado en varios 'sketches' junto a la cantante Karol G. Ha recreado el tráiler de la película 'Barbie' y en una de las escenas del show interpreta a una alumna aventajada en clases de español.