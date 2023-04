Kiko Rivera está explotando al máximo sus redes sociales. Tras su veto en Telecinco, el dj está cada vez más cerca de sus seguidores. Hace unos días anunciaba que abandonaría temporalmente Instagram para dedicarle más tiempo a TikTok. El hijo de Isabel Pantoja se ha cambiado de red social en la que está protagonizando directos de los más sonados.

Al no poder pisar los platós de la cadena, el artista se está dedicando a comentar 'Supervivientes' con sus seguidores. Kiko Rivera ha manifestado su enfado por no poder acudir a defender a su primo Manuel Cortés pero también ha hablado sin tapujos de Asraf Beno. El hijo de Isabel Pantoja ha echado por tierra al novio de su hermana Isa sin ningún tipo de pudor.

Durante un directo en TikTok Kiko Rivera ha cargado duramente contra el prometido de su hermana: "Quiero que se vaya Asraf porque no me cae bien y punto. Los iluminados de turno dirán: 'ay, porque no es español, ¿no?'. No, porque es gilipollas", soltaba sin tapujos.

"No me cae bien no porque no sea español, no me cae bien porque es tonto y gilipollas y punto. Y no me cae bien, no me cae bien y ya está", explicaba a sus seguidores.

Además ha acusado al programa de manipular los vídeos. El dj asegura que 'Supervivientes' se está encargando de poner "como buenecito" a su cuñado. "Estáis viendo un programa de televisión, que no lo estáis viendo en directo, es editado", comentaba. "Ellos eligen lo que les va bien y lo que no les va bien. Está clarísimo, a mí no me van a engañar y no me voy a callar porque yo sé cómo funciona esto".

Cabe recordar que el paso de Asraf por 'Supervivientes' no está nada fácil y no sólo por las condiciones de concurso. El novio de Isa Pantoja no ha terminado de cuajar con sus compañeros de playa y las discusiones entre ellos son constantes, especialmente con Manuel Cortés, primo de los hijos de la tonadillera.