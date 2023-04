El arranque de la nueva temporada de 'MasterChef 11' ha llegado cargado de polémica. Desde el primer programa, el reality culinario recibió decenas de acusaciones de tongo. A las denuncias de los espectadores tras incorporar entre sus participantes a un conocido tiktoker de 18 años, se sumaron también las quejas de algunas personas que habían participado en el casting final. Una chica compartió un vídeo en su cuenta de TikTok donde desgranó su mala experiencia en la fase de preselección.

"Fue una auténtica vergüenza. Al cabo de las horas llegaron para entregar las cucharas", confiesa en su vídeo. Una entrega que, según ella, ya estaba organizada antes de realizar el casting ya que incluso se las dieron a gente que ni estaba allí en ese momento. "Vimos como entregaban cucharas a gente que habían rechazado su plato e incluso entregaron algunos que no se habían presentado ese día al casting", sentencia.

A las quejas de Cristina Ortiz se suman ahora las de Carmen Albo, una conocida gastrobloguera de Vigo que también ha querido compartir su mala experiencia en el casting del concurso. "Ahora que empieza 'MasterChef' he recordado la tomadura de pelo y la vergüenza de como fuimos tratados por el programa y su productora. A mí, concretamente, me contactaron ellos y fueron ellos los que, dada su insistencia al decirles yo que las fechas del casting casi coincidían con la boda de mi hija, me hicieron pensar que tenían particular interés en mi perfil", explica en su perfil de Instagram.

"Yo, honestamente lo digo, respecto a participar en el programa tenía curiosidad (la habitual, mucha y propia de mi persona) así como interés profesional y crematístico. El trato recibido, que fue absoluta e innecesariamente denigrante, y la tomadura de pelo que supone ver como una productora muchimillonaria consigue un espectacular y amañado casting de 900 almas sin pagar ni un sólo extra y jugando con las ilusiones y el bolsillo de muchos de los allí presentes."

En uno de los vídeos que compartió sobre su experiencia se puede escuchar como una compañera le pregunta si volvería a participar y la respuesta es tajante. "En otra vida, si existe la reencarnación. A mí me han visto el pelo pero... una y no más, Santo Tomás".

"Mi experiencia fue penosa, pero por el trato que recibimos todos los que estábamos allí, por la desconsideración mostrada y por las trampas que hacían, tan evidentes que eran como de risa y por la desconsideración absoluta por el frío que pasamos"

"Si quiere hacer un casting y amañarlo, estupendo, pero que se paguen los extras, y que no nos tomen el pelo, porque no era necesario", lamenta mientras asegura que contará toda su experiencia detallada en un post de su conocido blog 'Guisándome la vida'.