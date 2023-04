Ana Obregón continúa recluida en Miami mientras la prensa de todo el mundo habla de su polémica decisión de traer al mundo a una niña, hija de Aless Lequio, mediante gestación subrogada. La presentadora apenas se ha pronunciado al respecto tras las críticas recibidas. Se ha limitado a centrarse en su nuevo papel de abuela y cuidar de la pequeña Ana Sandra alejada de los medios.

Además de la exclusiva que concedió a la revista '¡Hola!', en la que confesó que la pequeña era su nieta y no su hija, tal y como se pensaba en un principio, las pocas palabras que ha pronunciado han sido a través de su cuenta de Instagram, en la que hace tan sólo unas horas compartió una tierna fotografía con la pequeña.

En la imagen se puede ver a la presentadora muy sonriente mientras le da un biberón a su nieta acompañada de otra imagen muy similar pero con Áless Lequio. Ambas imágenes iban asociadas a un texto de lo más personal y emotivo en el que hablaba de la conexión tan especial que tiene con la pequeña.

"Cuando las miradas de amor infinito no necesitan palabras. Quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija , mi Aless. Ojalá siguieras aquí con nosotras. Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir , ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija", escribe.

También ha compartido unas sinceras palabras que iban dedicadas a su nieta. "Y a ti , mi Anita, te cuidaré y te protegeré , nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos , de tus 11 tíos , de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte , feliz, generosa , solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir. Gracias mi Anita , por devolverme la vida", termina.

Una de las cuestiones que más llama la atención de la imagen es que la actriz aparece con un jersey rosa y unos vaqueros, una vestimenta colorida a la que había decidido renunciar tras la muerte de su hijo. En estos últimos tres años, Ana Obregón sólo vestía de blanco y de negro, dos colores asociados al luto, pero la pequeña Ana Sandra parece estar devolviéndole vida.