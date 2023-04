Rocío Flores ha sufrido un pequeño percance de salud que la tiene muy preocupada. La hija de Antonio David Flores, que ha decidido no acudir al médico, pidió ayuda a sus seguidores para que le dieran un poco de luz ante lo que le podría estar ocurriendo.

A la joven le ha salido una herida en el labio y ha compartido en su cuenta de Instagram cómo se encuentra para que le den consejos: "Llevo 3 días que me ha salido esto en la boca, nunca me da fiebre, solo una vez hace un par de meses cuando me pinché el labio me salió un poquito", comentó.

"Hace un par de años me tuvieron que ingresar en el hospital porque me salió algo parecido, pero nunca supieron que era, me hicieron pruebas de todo tipo, aunque no lo vieron claro. Me ha salido y cada vez está peor", confesaba mostrando un vídeo en el que se podía apreciar la herida.

Su pregunta fue escuchada por sus seguidores y un par de horas más tardes, la influencer compartió los mensajes que le enviaron. La mayoría apuntaba que podía ser un herpes labial motivado por el estrés. Una teoría a la que Rocío Flores le encontró mucho sentido.

"Sí puede ser ya que llevo una época con muchos nervios y estrés. Hoy iré a la farmacia y supongo que me darán la misma crema de la otra vez", aseguró.