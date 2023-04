El estreno de la segunda temporada de 'Soy Georgina' ha generado un auténtico huracán. La lujosa vida de la influencer está dando mucho de que hablar, como también lo hiceron sus declaraciones en su visita a 'El Hormiguero' a donde acudió para hablar de todo lo que se podría ver en esta parte del reality.

Su faceta como madre es una de las que más protagonismo tiene en la serie y Pablo Motos quiso conocer cuáles son los métodos que utiliza la pareja para educar a sus hijos que "tiene tantos privilegios" y la influencer dio una respuesta que generó una gran controversia entre los espectadores del problema. Ha confesado cuál es su 'método' para que sus hijos coman toda la comida. "A veces les pongo vídeos de niños que no tiene comida y les digo: 'mira, esto es lo que te puede pasar'".

"Son niños muy educados, también te diré que no me gustaría que mis hijos fueran caneando a los demás, así que me siento superorgullosa de la educación que les estoy dando", aseguraba la influencer al contar una historia de cuando uno de los niños salió llorando del colegio porque otro compañero le había pegado. "Cuando te peguen tus hermanos, me lo dices a mí porque si él te pega y tú pegas os tengo que castigar a los dos, pero si a ti te pegan y tú no pegas, no te castigo a ti", explicaba.

Según la modelo las palabras que pronunció en el programa de Pablo Motos fueron interpretadas por algunos medios de comunicación que comenzaron a publicar noticias sobre la educación de los menores o el colegio de Riad en el que estudian desde hace unos meses. Una decisión que ha obligado a la modelo a lanzar un comunicado a través de sus redes sociales para aclarar la situación y defender públicamente el colegio en el que estudian sus hijos.

"Algunos medios han publicado historias negativas sobre nuestros hijos en el colegio y quiero decir que son absolutamente falsas". "Nuestros hijos estudian en un colegio fantástico, con unos profesionales maravillosos. Realmente apreciamos el increíble trabajo que hacen por nosotros como familia, como padres y a nivel personal", ha detallado la modelo. "Han hecho amigos cariñosos y están muy contentos en su nuevo colegio de Riad".

"Gracias a Dios siempre hemos tenido grandes experiencias en todos los países y en todos los colegios. Admiramos a cada uno de ellos", ha terminado diciendo.