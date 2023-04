Yolanda Ramos ha sufrido un nuevo golpe en su vida personal. La actriz ha despedido hoy a su madre que ha fallecido, y ha confesado estar rota de dolor.

La exconcursante de 'Tu Cara Me Suena' reconoce en un post de Instagram que ha estado siempre muy unida a su madre, que para ella era su "fuente de inspiración" a la hora de interpretar a "todos mis personajes".

"Hoy hemos despedido a mi mamita", describe en la publicación donde se le ve con su progenitora. "Te quiero, mami, y no paro de llorar", añade y agradece a todos sus seguidores por las muestras de cariño recibidas en este duro momento.

Este repentino golpe llega en un momento delicado para la humorista, que hace unos meses descubría a sus seguidores que estaba pasando por un depresión.

"No me preguntaron si quería venir al mundo. Estoy aquí y no me pregunto mucho, tiro hacia delante. Estoy pasando una mala temporada ahora. No en lo profesional, ¿eh? Quizá sea la edad. ¿Vale la pena la vida? Pues hay veces que sí y otras veces que no sé", argumentaba recientemente durante una intervención en TVE.