El pasado 21 de octubre Kiko Rivera sufrió un ictus. El Dj se llevó un gran susto. La recuperación fue bastante rápida pero este problema de salud le ha hecho reflexionar sobres su hábitos de vida. Desde entonces el hijo de Isabel Pantoja se ha propuesto cuidarse, llevar una vida sana y moverse más. Pero los percances no dejaban de sucederse.

Hace unas semanas, el hermano de Isa Pantoja explicaba a través de su cuenta de Instagram un nuevo problema de salud. "Mirad cómo tengo el pie, con una fascitis plantar del carajo", aseguraba mientras aparecía sentando en un sofá porque no podía moverse.

"Me han mandado las plantillas, que ya las tengo puestas, y están haciendo su trabajo, pero me duele tela", confesó. "Soy un pingüino andando ahora mismo", bromeó.

"En cuanto se me quite, volveré a caminar y a caminar", afirmó con entusiasmo. Aunque ha querido tomárselo con filosofía, el Dj ha hablado de lo duro que es hacer frente a este problema. "¿Sabéis el dolor que se siente? La putada que es no poder moverse".

Otro de los aspectos que Kiko Rivera controla con exhaustividad son sus niveles de azúcar. Hoy mismo ha colgado en sus redes sociales una imagen de un glucómetro, un dispositivo que sirve para nivel los niveles de glucosa en sangre.

En la imagen que ha publicado el propio Kiko Rivera la prueba ha arrojado un resultado de 92. "Buenos días, azúcar bajo control", ha destacado el artista, en una frase que ha acompañado de un emoticono con un pulgar hacia arriba.

Kiko Rivera comenzó a hacer sus pinitos en televisión en 2007. De la pequeña pantalla dio el salto a la música, donde se ha labrado un carrera que perdura desde hace una década.

Además, también ha participado en varios "realities" como "Supervivientes 2011", "Gran hermano VIP 3", "Ven a cenar conmigo", "Gran hermano dúo" y "Disaster Chefs".