La periodista gallega Cristina Saavedra ha rememorado en redes uno de los momentos más duros de su vida. Su hermana mayor moría hace justamente un año en Coruña a causa del cáncer que padecía. La pérdida se producía además pocos meses después del fallecimiento de su abuela y de su hermana pequeña, en este caso también por culpa de un tumo maligno.

La presentadora, reivindicativa con las demandas de mejoras en la sanidad, rendía ayer homenaje a su hermana mayor a través de su Twitter en la efeméride de su muerte.

"Hace un año, esta noche, iba a ser nuestra última noche. Ella ya estaba en paliativos. Yo tenía los dedos arrugados después de tres días cogiéndole la mano. Claro que sabía que se iba.", comienza Saavedra. "La doctora entró. Me dijo: “hay estudios que dicen que si le hablas te escucha. Háblale”.

"No supe que decirle. La sentía conmigo", continua la gallega preguntándose "cómo me iba a despedir". "Nunca me despedí. Ahora es aquella noche. Entonces no podía decirle cuánto la iba a echar de menos. Hoy solo puedo decirle eso. Murió a las 11,15 de la mañana siguiente. Mi hermana mayor. Todo es dolor", concluye.