Rosalía y Rauw Alejandro han concedido su primera entrevista juntos. La pareja ha escogido hacerlo con Ibai Llanos. El streamer les abrió las puertas de su casa para compartir con ellos un momento de lo más divertido e íntimo en el que se sinceraron sobre su relación, sus planes de futuro y sobre cómo es trabajar juntos.

"Pensaba que eras de una manera y luego me sorprendiste. Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió" se sinceró la catalana sobre los primeros momentos de su relación. "Los hombres que tenía a mi alrededor eran 'emotionally unavailable'". "Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", confesó al puertorriqueño.

La pareja se conoció haece ya cuatro años y, aunque tardaron en dar a conocer públicamente su relación, se encuentran en su mejor momento. De hecho, han querido ir un paso más allá y este viernes lanzarán su primer EP juntos. Tres canciones con las que sorprenderán a sus fans.

"Siempre pusimos nuestra relación por delante. Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos. Ya era hora de hacerlo", confesó la catalana.

@ibaillanos Primero tapo su beso y después rompo la relación. Perdón. ♬ sonido original - Ibai

En relación a ese primer trabajo juntos, Ibai les preguntó como había sido ese momento de trabajar juntos. "Rauw tiene carácter", apuntó Rosalia. "No le gusta pensar mucho las cosas, es más fluido que yo, se adapta mucho".

"Es intensa, es difícil, para mí no es complicado porque como la conozco es más fluido, es más fácil porque yo sé cómo comunicarme con ella, sé cómo decirle las cosas. Si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba para decírselo en un momento particular o hablaba con los otros productores, íbamos todos en decisión grupal. Pero el ser exigente le ha llevado a estar donde está y eso es bueno, se respeta", respondía entonces Rauw para sorpresa de Rosalía.

"Mira que bien haber venido aquí con Ibai para enterarme de las cosas", decía ella entre risas.

El streamer también quiso saber cuáles son sus planes de futuro. Al hablar de boda ambos se tensaron un poco y no dejaron muy claro si es una decisión que ambos tengan en mente ahora mismo.