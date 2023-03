El pasado fin de semana, Jota Peleteiro sorprendía a sus seguidores compartiendo una fotografía, más propia de un paparazzi, a través de sus stories. En ella se podía ver a su exmujer Jessica Bueno, compartiendo un momento con otro hombre.

No contento con sacar a la luz la imagen, el futbolista le lanzó un sentenciador mensaje. "Como era la frase? El tiempo pone a cada uno en su lugar Jéssica? Pues la verdad es que sí", escribía junto a varios emoticonos de caras riendo. "Como tiene el ojo el Divildos, no falla, ahora me va a tocar mantener a dos palanquines", decía dando a entender que este misterioso hombre podría ser la nueva ilusión de la modelo.

La modelo decidió no pronunciarse al respecto, pero sí lo hizo Pablo Marqués, el hombre con el que la modelo estaba disfrutando de lo que parecía ser una comida. Lo hizo también a través de su perfil de Instagram compartiendo la imagen que había subido el fútbolista. "No conozco a la persona que ha publicado este story y no voy a entrar a valorarlo ya que no tiene fundamento", comenzó diciendo.

"Quiero pedir disculpas a Lara si esto le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella", menciona haciendo referencia a las palabras de Jota Peleteiro con las que desvela que el empresario fue pareja de Lara Divildos. También siente si la situación le ha podido generar algún malestar a la modelo o a los niños que comparte con el futbolista.

"Soy una persona muy sencilla, normal y honrada que se debe a su empresa de ingeniería. Espero que con esto quede todo solucionado" zanjaba para dejar claro que que todo está en calma y sin rencor por su parte y aclarando que no no piensa entrar en ninguna guerra.