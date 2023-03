Bombazo inesperado en el mundo del corazón. Un día tan familiar como es el Día del Padre, ha empezado de la peor forma posible para la modelo Jessica Bueno, que ha sido públicamente ridiculizada en redes sociales por su ex pareja, el ex futbolista Jota Peleteiro.

Diez años de relación y dos hijos en común después, la mediática pareja ponía fin a su historia de amor a finales de 2022, cuando la noticia saltaba a los medios de comunicación después de que el futbolista confirmase la separación, algo que pilló por sorpresa a la modelo, según apuntó ella en su momento.

A partir de ahí, la tensión entre ambos ha ido en aumento, especialmente en redes sociales, donde se han intercambiado indirectas y agrios comentarios. ¿El motivo? Él ha rehecho rápidamente su vida y poco después de separarse se confirmaba que había iniciado una nueva relación con otra joven, Miriam Ruíz, aunque siempre ha negado que le fuera infiel a Jéssica. Por su parte, ella ha estado más centrada en sus proyectos personales y en el cuidado de sus hijos.

Ahora, parece que la ex pareja, lejos de acercar postura, continúan con una guerra abierta que se recrudecerá en las próximas semanas. Y es que Jota Peleteiro ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram donde puede verse a Jéssica Bueno en compañía de un hombre mientras almuerzan en un restaurante. Lo peor es el texto que acompaña la estampa: "Como era la frase? El tiempo pone a cada uno en su lugar Jéssica? Pues la verdad es que sí", comenta Jota Peleteiro rodeando el mensaje de emoticonos de risa.

Peleteiro continúa riéndose de ella al decir: "Como tiene el ojo la divildos, no falla, ahora me va a tocar mantener a dos palanquines", dando a entender que podría tratarse de la nueva pareja de la modelo. Por el momento no ha trascendido el nombre del acompañante de Jéssica, que tampoco se ha pronunciado en redes sobre este ataque.