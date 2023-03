Se sonaba que podrían no asistir a la gala y las predicciones se cumplieron: las hermanas Pombo fueron las grandes ausentes de los Premios Ídolo 2023, organizados por la agencia de representación de Dulceida.

Un 'plantón' que no ha pasado desapercibido en las redes, que se han extrañado sobremanera al ver que María Pombo, muy amiga de la organizadora del evento y ganadora de uno de los premios en la edición pasada, se excusaba por no acudir a la alfombra roja: "Esta año no puedo estar pero os sigo en directo", compartía en sus historias de Instagram la menor de las hermanas sin añadir mayores explicaciones.

Pero el bombazo venía horas más tarde cuando, Marta Pombo, la mediana de las tres, aclaraba por Instagram el motivo por el que había decidido no acudir a los premios: "Me habría encantado estar en los premios Ídolo esta noche", comentaba Marta ante la insistencia de sus seguidores para que diese explicaciones, y continuaba: "Hace unas semanas tomé la decisión de no ir, por un tema personal con uno de los nominados a una categoría, que a mi parecer le queda grande".

Se trata de "un creador de contenido que creció insultándonos a mi y a mis hermanas, tachándonos de fascistas. El hate que generó hacia mi familia ha sido un tema que he tenido que tratar en terapia. Jamás toleraré el hate ni el bullying de cualquier tipo y hacia cualquier persona. La gente que critica y humilla no merece premios ni adulaciones", finalizaba Marta Pombo.

El aludido, pese a que Marta no lo ha mencionado, podría ser el humorista Telmo Trenado que estaba nominado en la categoría 'Stay True' y que finalmente no se ha llevado el galardón.

Trenado concedió hace poco una entrevista al programa 'Animales humanos' en el que se abordaba precisamente este asunto. El humorista llegó a asegurar que una de las hermanas se había acercado a él en un evento para "echarle la bronca" por su actitud contra ellas.