'Colgando en tus manos' se convirtió durante años en el himno de toda una generación. La canción interpretada por Carlos Baute y Marta Sánchez ha acompañado a muchos durante varios veranos y muy pocos son los que desconocen la letra de esta canción. Por ese motivo, los pasajeros del vuelo Madrid-Oporto de este jueves, se quedaron de piedra cuando los cantantes se arrancaron a interpretarla para sorpresa de todos.

Todo comenzó cuando, a causa del mal tiempo, los pasajeros vivieron un momento de bastante tensión a causa de "una turbulencia muy fuerte". Un momento bastante desagradable cuando estamos en un avión en el que se suele caldear un poco el ambiente.

Conocedores del mal trago que suelen pasar los viajeros en estos momentos, pidieron ayuda a Carlos Baute y Marta Sánchez, que en ese momento se encontraban a bordo del avión, para amenizar la situación. "Al parar el movimiento, la azafata nos dice: 'por qué no cantan una canción y así la gente se lo pasa mejor'", escribió el venezolano en sus redes sociales junto al vídeo que muestra el especial momento que se pudo disfrutar en el vuelo.

Los artistas se levantaron de sus asientos, Carlos Baute sacó su guitarra y ambos empezaron a entonar su famosa canción 'Colgando en tus manos'.

Hoy pasó algo muy loco !!! Íbamos en un avión y empezó una turbulencia fuerte, al parar el movimiento, la azata (De buena manera) nos dice: Porque no cantan una canción y así la gente se lo pasa mejor !!!

"Hoy pasó algo muy loco", contó el cantante a los seguidores de sus redes sociales. En el vídeo que compartió se puede ver su actuación y como viajeros y la tripulación del avión disfrutar de la inesperada actuación que terminó con bitores y aplausos a modo de agradecimiento por amenizar y relajar el ambiente debido al tenso momento por el que acababan de pasar.

Un regalo que está arrasando en las redes sociales. El vídeo no deja de acumular visualizaciones y 'me gusta', además de comentarios de usuarios que se lamentan de poner vivir ese momento. "¿Por qué cuando me voy en avión no me pasan estas cosas?", escriben algunos.