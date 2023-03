La guerra entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa parece no tener fin. Desde que se conoció su separación, se ha especulado mucho sobre los motivos de la ruptura y ambos se han lanzando contundentes mensajes en los que no queda nada claro y ahora parece que este enfrentamiento suma un nuevo e inesperado integrante.

Julio Iglesia, el que fue marido de la socialité hace cosa de 45 años, ha roto su silencio y ha concedido una entrevista en la revista '¡Hola!', tras años alejado de los medios de comunicación, para salir en defensa de Isabel Preysler. El artista ha reaparecido desde Bahamas mostrándole todo su apoyo a la madre de sus tres hijos mayores, a la que sigue guardando el mismo respeto y cariño que desde su divorcio.

"Me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella", aseguró.

Julio Iglesias rompe su silencio en ¡HOLA! y sale en defensa de Isabel Preysler: 'Es totalmente injusto lo que le está pasando' (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/NtzVaLQjm7 pic.twitter.com/ClOusUowtR — Revista ¡HOLA! (@hola) 8 de marzo de 2023

Se ha mojado sobre la ruptura entre ella y Mario Vargas Llosa y su postura ha sido muy contundente con el escritor. "Un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad", apuntó, señalando también que la actitud del literato había sido de todo menos "elegante".

"Si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear", sentenció.

Además ha aprovechado la ocasión para mostrar el gran cariño que le tiene a Isabel Preysler compartiendo unas bonitas palabras hacia ella. "Isabel es excepcional, una campeona de verdad. Como mujer es ejemplar, cariñosa y generosa, y como madre, un diez" aseguró.

"Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño", sentenció en su entrevista.