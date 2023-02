El ex jugador del Celta, Denis Suárez, no quiere ni oír hablar de año 2022. El gallego ha pasado por momentos muy complicados en los profesional, que lo han llevado a estar apartado del club que lo vio crecer y a jugar cedido en un nuevo equipo, el Espanyol. Un año de cambios que lo han llevado a tomar una "drástica decisión", y es que dicen que después de una traumática ruptura viene un cambio de 'look'.

Y esto es precisamente lo que le ha sucedido al de Salceda de Caselas, que ha sorprendido a sus seguidores apareciendo teñido de rubio platino en el partido contra el Mallorca. Súper Saiyan @DenisSuarez6 👀#EspanyolRCDMallorca | #LaLigaSantander pic.twitter.com/VNuXh95kpo — LaLiga (@LaLiga) 25 de febrero de 2023 El jugador ha bromeado con su nuevo pelo, aceptando las "burlas" que le señalan por su parecido actual con el de pollito, y así lo ha compartido en una imagen en su Instagram tras el encuentro, donde ha compartido los emoticonos de un pollo, el número 6 -dorsal con el que juega- y un corazón azul, el corporativo del Espanyol. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Denis Suárez (@denissuarezfernandez) Suárez rompe con su pasado y está irreconocible, aunque su excentricidad ha conquistado ya a La Liga que ha compartido numerosos vídeos y fotos para que podamos apreciar el nuevo peinado del jugador.