A Gerard Piqué le llueven las críticas. Desde que Shakira comenzó su particular venganza con sus canciones, el exfutbolista ha recibido por todos lados. A él parece no importarle demasiado lo que digan porque cuenta con el apoyo de su círculo cercano, entre el que destacan sus compañeros de la Kings League. Ibai Llanos y el resto de integrantes han estado a su lado, incluso haciendo bromas, cuando la colombiana sacó su sesión 53 con Bizarrap.

Pero ahora parece que la tensión ha llegado hasta los miembros de la Kings League e Ibai Llanos ha estallado contra su compañero. Al streamer no le hizo ninguna gracia un comentario de Piqué durante un directo y le lanzó un tremendo zasca que incluso la propia cuenta recogió bajo un "Ibai repartiendo al presidente".

Todo se originó cuando Piqué se metió con el outfit de Llanos. Al exjugador del FC Barcelona no le gustó la chaqueta que llevaba el streamer y, entre risas, quiso vacilarle. "Ha matado dos ovejas y ha venido aquí con la chaqueta, ya está", comentó.

"Esto no es de ninguna oveja", replicó el streamer visiblemente molesto. "Yo no me meto con lo que has comprado, que te has dejado ahí 7.000 euros para hacerte el modernito con 40 años y no te he dicho nada", respondió. "Te has dejado 7.000 euros de outfit para hacerte el modernito con 40 tacos", le volvió a repetir.