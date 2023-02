La preocupación aumenta en Bertín Osborne a medida que pasan los días y sigue sin noticias de su gran amigo. Hace dos semanas el artista compartió en sus redes sociales una fotografía de su perro Thor para que sus seguidores le ayudaran a encontrarle.

"Quería pediros un favor, especialmente a los que soléis rondar los aledaños de mi casa en Alcalá de Guadaíra. Mi pastor alemán de dos años de edad se ha perdido por la zona comprendida entre Mairena del Alcor, la urbanización Torrepalma y Finca La Soledad", detallaba en este post.

Los días han pasado desde la publicación pero su llamamiento no ha surtido efecto. El presentador, desesperado, ha hecho una nueva petición a sus seguidores, esta vez ofreciendo una recompensa a quien lo encuentre o tenga información.

"He perdido a mi perro. Recibo, y lo agradezco, cientos de mensajes con fotos de perros que andan por ahí suelos. Una o dos fotos sí sé que era mi perro, está por ahí. Los que sepáis dónde está, yo quiero dar una recompensa a quien me dé la información o me lo agarre", comentaba a través de una historia de Instagram.

"El problema es que es un pastor alemán muy grande, pero no hace nada. Todos sabéis cómo localizarme y, por favor, tendréis una recompensa importante".