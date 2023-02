Rebeca Stones arrasa en redes sociales. La viguesa acumula casi 800 mil de seguidores en Instagram y con sólo 22 años ya ha publicado cinco libros. La joven arrasa con su contenido enfocado a los viajes, la moda y la literatura.

Se podría decir que ahora está viviendo uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como sentimental. Hace un año que comenzó una relación con un joven con el que no ha dejado de dar grandes pasos.

Si hay algo que la caracteriza en redes es la cercanía con la que trata con sus seguidores. Su Instagram es un libro abierto en el que muestra su día a día, a su entorno y en el que se sincera. Le gusta sentir que aquellos que la siguen forman parte de su vida y así se lo ha querido demostrar.

La influencer ha decidido abrir una caja para que sus followers escribieran suposiciones sobre ella. Una decisión que les permitió conocerla un poco más pero que también dejó confesiones de lo más inesperadas.

Uno de sus seguidores quiso saber si alguna vez había estado embarazada. A la pregunta del aborto respondió tajante. "Falso. Por supuesto que no he tenido que pasar por esa situación. "Solo tuve un susto en mi vida y al hacerlo salió negativo", confesó.

También quisieron indagar un poco más en su personalidad fuera de las redes. Una respuesta sincera en la que aseguró que es "más bruta a la hora de expresarse" que por Instagram.

Sus relaciones amorosas también generan mucha curiosidad. De hecho, algunos de sus seguidores quisieron saber si los rumores sobre sus amoríos en Vigo eran ciertos.

"En 22 años he besado a 7 chicos y me he acostado con 4" confesó.

Pero este juego no le salió todo lo bien que le hubiera gustado. Bullying, su condición sexual, consumo de droga o cuestiones sobre su relación fueron algunos de los temas que también salieron a la luz y que hicieron que su propuesta terminase dejándole un muy mal sabor de boca.

"No voy a responder a más rumores y no creo que haga esta sección porque no doy crédito de todo lo que se puede llegar a inventar la gente", aseguró.

"Tened un poco de criterio y no os creáis lo primero que os digan, me considero una persona muy transparente y creo que comparto mi vida por aquí de la forma más sincera y cercana posible", terminó diciendo para poner fin a su iniciativa.