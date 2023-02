Laura Escanes está viviendo un 2023 de lo más intenso. Desde que anunció su separación con Risto Mejide, su vida ha dado un giro radical. La influencer se ha comprado una casa y está disfrutando de su amor con el artista Álvaro de Luna.

La pareja ya no oculta su relación y, a menudo, comparten algunos de sus momentos juntos y sus románticos viajes.

Este fin de semana, la influencer acudió por trabajo a la nieve en un evento con Ron Barceló. Laura Escanes compartió con sus seguidores algunos de los momentos que allí vivió rodeada de amigos, fiesta y su chico. Un viaje express que fue muy criticado por algunos de sus seguidores.

La joven recibió una respuesta por parte de un seguidor que la hizo estallar, harta de que constantemente estén cuestionando su papel como madre. ''¿Y tu hija? que la cuide otro, ¿no?'', le preguntaba este usuario.

Unas palabras a las que no dudó en responder públicamente y asegurando que ella y Risto tiene la custodia compartida de la niña.

''Lo que veis en Instagram no son las 24 horas de mi vida. Pero imagino que toda esta gente pendiente de mis pasos se habrá dado cuenta que las semanas que estoy con mi hija estoy más desaparecida por aquí'', comentó Escanes. "Esta semana no me tocaba estar con mi hija. ¿Y qué hago? ¿Digo que no a todos los planes que tenga? No vaya a ser que la gente me vea por la calle sin mi hija. ¿Me quedo en casa llorando? Joder", escribió cabreada. ''Parece mentira que aún tengamos que aguantar estos comentarios'', terminó.